Мигрантов смогут выдворять из России за участие в предвыборной агитации

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что действует официальный запрет на любой формат участия иностранцев в избирательных кампаниях

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Участие иностранцев в предвыборной агитации может послужить основанием для их выдворения из РФ. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Участие иностранцев в предвыборных агитационных мероприятиях - основание для их административного выдворения, а тем, кто организует подобные незаконные схемы - повышенные административные штрафы", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам депутата, на сегодняшний день ответственность за участие в предвыборной агитации не предусмотрена, но при этом действует официальный запрет на любой формат участия иностранцев в избирательных кампаниях.

Нилов добавил, что соответствующий законопроект в четверг внесен в Госдуму.