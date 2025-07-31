Глава региона Олег Кожемяко сообщил, что на реализацию проектов заложили 250 млн рублей, в том числе на укрепление акватории Амурского залива

ВЛАДИВОСТОК, 31 июля. /ТАСС/. Власти Приморского края направили на создание климатического центра, разработку проекта укрепления акватории Амурского залива и создание экотроп в Ботаническом саду-институте ДВО РАН 160 млн рублей, всего на совместные с Дальневосточным отделением РАН проекты планируется выделить 250 млн рублей. Об этом сообщил журналистам глава региона Олег Кожемяко после встречи с главой Минобрнауки РФ Валерием Фальковым.

"С Дальневосточным отделением Российской академии наук у нас тоже налажены отношения. Порядка 160 млн уже проинвестировали, всего заложили 250 млн - это только на создание климатического центра, разработку проекта укрепления акватории Амурского залива, также ведем работу по ботаническому саду - те тропы, по которым сегодня ходят наши жители и гости - тоже наш совместный проект", - сказал Кожемяко, добавив, что регион планирует также вложить средства в строительство арендного дома для сотрудников ДВО РАН.

Губернатор обозначил, что на встрече с министром обсуждались проекты, связанные с развитием Дальневосточного федерального университета. "Мы проговорили о дальнейшем его развитии, о необходимости строительства второй очереди кампуса, где субъект вложит денежные средства, необходимые на всю коммунальную инфраструктуру, на питающие центры, на водоотведение и водоснабжение, дорожную инфраструктуру, благоустройство. Посмотрим по выходу проектно-сметной документации, что можно будет еще сделать, чтобы вложиться и в строительство общежитий. Этот вопрос имеет большое значение, потому что сегодня не хватает", - добавил Кожемяко.

Глава региона подчеркнул, что краевое правительство профинансировало вуз на 420 млн рублей для строительства инновационного научно-технологического центра площадью 3,5 тыс. кв. м. Там уже работают два технологических предприятия и молодежное конструкторское бюро. Кроме того, разрабатывается проект строительства второй очереди медицинского комплекса.

На Восточном экономическом форуме в 2023 году глава Приморья попросил президента России о поддержке при создании климатической лаборатории на базе ДВО РАН, которая должна помочь региону вовремя предупреждать связанные с погодой чрезвычайные ситуации и снижать ущерб от их последствий. Вице-президент Российской академии наук, глава ДВО РАН Юрий Кульчин сообщал, что проект должен помогать властям не только Приморья, но и всего Дальнего Востока снизить риск от связанных с погодой чрезвычайных ситуаций. Он позволит, в частности, решать проблемы с дамбами, дорогами, с материалами, которые нужно использовать в тех или иных условиях Дальнего Востока, а также прогнозировать последствия глобального потепления.