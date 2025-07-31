Подозреваемый задержан, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения, отметили в ведомстве

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Подмосковная прокуратура взяла под контроль расследование дела о ранении 11-летнего ребенка в Подмосковье. Как сообщили ТАСС в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина с балкона выстрелил около 15 раз.

По предварительным данным, 30 июля местный житель, находясь на балконе квартиры одного из многоквартирных домов в деревне Коробово Ленинского городского округа, действуя из хулиганских побуждений, несколько раз выстрелил из пневматического пистолета, создав угрозу жизни и здоровью граждан. В результате одна из пуль попала в живот 11-летнему мальчику, который гулял во дворе дома с друзьями. Ребенок пояснил, что почувствовал боль в области живота и когда поднял голову, увидел мужчину, который стрелял из пистолета. По словам ребенка, мужчина выстрелил примерно 15 раз. По данному факту возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время 18-летний подозреваемый задержан, в ближайшее время судом ему будет избрана мера пресечения. Видновская городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту хулиганских действий местного жителя", - говорится в сообщении.