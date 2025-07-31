Полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога назвал показатель рекордным за все время существования форума

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Рекордные более 5 тыс. человек из разных регионов России подали заявки для участия в форуме "Утро", который состоится 24-29 сентября в Тюмени. Об этом сообщил полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога в своем Telegram-канале.

"Завершился прием заявок на молодежный форум Уральского федерального округа "Утро". В этом году к нашему событию хотят присоединиться свыше 5 тыс. человек со всей России. Это рекордный показатель за все время существования форума, конкурс - десять человек на место", - написал он.

В июне 2024 форум прошел на площадке кампуса Уральского федерального университета в Екатеринбурге. Заявки подали более 3 тыс. человек в возрасте от 16 до 35 лет. Главной темой образовательной программы был "Урал профессиональный".

Основная тема форума в этом году - "Молодые профессионалы России", каждый регион УрФО готовит тематические площадки. У Свердловской области будет трек "Разработчики", посвященный изучению IT-инструментов и сервисов, у Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - "Управленцы", направленный на формирование навыков, необходимых для принятия управленческих решений. У Курганской области - "Наставники" о корпоративной культуре, наставничестве, поддержке молодых специалистов, у Челябинской - "Исследователи" о работе с информацией и данными, аналитике и исследовательской деятельности. Трек Ямала "Медиатехнологии" включает в себя маркетинг и PR, позиционирование в публичной плоскости, а трек Тюменской области "Профессионалы будущего" - профориентацию и построение индивидуальных и профессиональных траекторий развития для школьников.