Акция направлена на поддержку московского ночного велофестиваля

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Провоз велосипедов в поездах Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в Москве и Подмосковье будет бесплатным в ближайшие выходные. Это традиционная акция в поддержку московского ночного велофестиваля, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Все желающие смогут бесплатно перевезти велосипеды весь день 2 августа и до 06:00 мск 3 августа. Для этого необходимо получить в кассе билет с нулевой стоимостью. <…> ЦППК поддерживает инициативы, направленные на развитие велосипедной культуры и популяризацию активного образа жизни в регионе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ночной фестиваль пройдет в центре столицы - по маршруту, пролегающему по Садовому кольцу. Фестивальный городок откроется в 20:00 на Зубовской площади, вход - с Большой Пироговской улицы. Запланированы три старта: в 21:00, в 22:00 и в 23:00. Развлекательная программа будет идти до 01:00.