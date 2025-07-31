В каждом округе Ставрополья к 2028 году появятся молодежные центры

Министр молодежной политики региона Вячеслав Коршун подчеркнул, что центры должны стать точкой притяжения молодых людей

ПЯТИГОРСК, 31 июля./ТАСС/. Молодежные центры во всех округах Ставрополья планируют организовать в течение двух-трех лет. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" министр молодежной политики региона Вячеслав Коршун.

"Ключевая задача, которая сейчас стоит перед нами, - это создание сети молодежных центров. У нас в крае [есть] молодежные центры, их всего сейчас 27, то есть не в каждом муниципалитете они есть. Мы стремимся к тому, чтобы в течение двух-трех лет молодежные центры появились в каждом муниципалитете, в каждом районе, в каждом городе", - сказал Коршун.

Он отметил, что центры должны стать точкой притяжения молодых людей.

"В молодежном центре должен быть концертный зал, хореографическая студия, студия звукозаписи, лаборатория, которая позволяет работать с фото- и видеоматериалами, создавать какой-то контент, медиапродукт. Конечно же, специалисты молодежных центров, которые работают, должны обладать определенным уровнем знаний и компетенций", - добавил Коршун.

По его словам, в 2025 году будет создано четыре молодежных центра: в городе Минеральные Воды, Изобильный, Ставрополь, Невинномысск.

"Это отдельно стоящие здания с довольно внушительной квадратурой, которая разнится от 400 кв. м до более чем 1 тыс. кв. м. И у каждого центра есть своя специфика", - пояснил Коршун.