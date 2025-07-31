На Ставрополье к реализации молодежной политики привлекут 100 тыс. человек

Показатель вовлеченности составит 15%, отметил министр молодежной политики региона Вячеслав Коршун

ПЯТИГОРСК, 31 июля./ТАСС/. Количество молодых людей, задействованных в мероприятиях молодежной политики на Ставрополье, достигнет 100 тыс. человек. Об этом в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил министр молодежной политики региона Вячеслав Коршун.

"Для нас значимый показатель - это уникальные пользователи, те люди, которые хотя бы однократно приняли участие либо в организации мероприятия, события, либо стали конкретными, конечными получателями того продукта, который генерируется в этих программах и в этих событиях. За последние три года мы достигли цифры 90 тыс. уникальных молодых людей. В этом году, я думаю, мы приблизимся к 100 тыс.", - сказал Коршун.

По его словам, показатель вовлеченности составит 15%.

"Здесь важна еще даже не сама цифра, а география, как это распространяется, очень большую роль играет возраст вовлеченных. Долгие годы подавляющая часть молодежи, которая была вовлечена в молодежную программу, в молодежную политику, это были студенты и молодежь, проживающая в городах. После того, как возраст молодежи вырос до 35 лет, очень острой стала проблема вовлеченности в общественную, в государственную жизнь тех ребят, которые уже закончили вуз, получили работу, создали семью. Мы работаем и над этим", - отметил Коршун.

Он также подчеркнул важность вовлечения в молодежную политику ребят, проживающих в отделанных территориях.