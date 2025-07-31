Глава города Владимир Доброхотов сообщил, что причиной принятия такого решения стал оползень

ЧЕБОКСАРЫ, 31 июля. /ТАСС/. Власти Чебоксар ввели режим чрезвычайной ситуации на месте строительства коллектора дождевой канализации в микрорайоне Новый Город. Причиной стал оползень, написал в Telegram-канале глава Чебоксар Владимир Доброхотов.

Строительство очистных сооружений в микрорайоне Новый Город планировали завершить до конца ноября 2024 года. В 2024 году работы временно приостановили. Минприроды Чувашии сообщило о выявленном перенасыщении участка грунтовыми водами, что приводило к подтоплению котлованов. В ноябре 2024 года глава Чувашии Олег Николаев заявил, что на объекте проводят мониторинг грунтов, который намерены закончить летом 2025 года.

"В связи с оползневыми процессами на строительной площадке коллектора дождевой канализации в [микрорайоне] Новый Город <...> приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации в границах объекта. <...> Это решение касается исключительно территории строительства и не затрагивает жилую зону, инфраструктуру или безопасность жителей микрорайона", - сообщил Доброхотов.

По его словам, режим чрезвычайной ситуации позволит в оперативном порядке дополнительно привлечь ресурсы, технику и специалистов для оценки обстановки и ликвидации последствий. Было отмечено, что эти работы проведут "с повышенными требованиями к качеству и контролю" .

Доброхотов добавил, что будет расторгнут контракт с подрядчиком, нарушившим сроки работ и технические требования строительства. Глава Чебоксар назвал ситуацию "сложной, но полностью контролируемой". "Уже заключен договор <...> на выполнение противооползневых мероприятий. Работы будут выполняться поэтапно, первый этап должен быть завершен до 30 октября", - сообщил Доброхотов.

В Минстрое Чувашии сообщили ТАСС, что ранее на объекте действовал режим повышенной готовности. В настоящее время разработан проект первого этапа противооползневых мероприятий. "Ситуация находится на особом контроле правительства Чувашии. На объекте ведется мониторинг уровня подземных вод, получены рекомендации специализированного института АО НИЦ "Строительство" по предотвращению оползневых процессов", - отметили в министерстве.