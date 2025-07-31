В ходе встречи финалист "Большой перемены" из Абхазии Владимир Соколов поблагодарил первого заместителя руководителя администрации президента России за запуск международной электрички "Диоскурия" между Сочи и Сухумом

ГУРЗУФ /Республика Крым/, 31 июля. /ТАСС/. Граждане любой страны, интересующиеся Россией, могут участвовать в ее крупных проектах. Власти РФ стараются дать такие возможности всем иностранцам, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко во время встречи с финалистами конкурса "Большая перемена" среди учеников 5-7 классов в Международном детском центре "Артек".

В ходе встречи финалист "Большой перемены" из Абхазии Владимир Соколов поблагодарил Кириенко за запуск международной электрички "Диоскурия" между Сочи и Сухумом. Он также отметил, что мечтает работать в транспортной отрасли и хотел бы получать знания в России.

"В прошлом году участие во всемирном фестивале приняли ребята из 190 стран. Мы стараемся делать так, чтобы для всех иностранцев эти возможности были открыты, в том числе и возможность участвовать в проектах президентской платформы "Россия - страна возможностей", Движения первых и других проектах", - сказал Кириенко.

Всероссийский конкурс "Большая перемена" - флагманский проект Движения первых. С 2020 года он помогает школьникам и учащимся российских и зарубежных колледжей раскрывать свои таланты, получать поддержку наставников, находить друзей и единомышленников. Конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Минпросвещения России и Минобрнауки России. С 2025 года "Большая перемена" стала частью национального проекта "Молодежь и дети".

С 27 июля в Международном детском центре "Артек" проходит финал конкурса по двум категориям: среди школьников 5-7 классов и старшеклассников из-за рубежа. В заключительном этапе принимают участие 700 российских учеников из 67 регионов России. Победители отправятся на поезде в путешествие от Москвы до Владивостока и обратно, а также получат возможность пройти обучение на бюджетной основе в ведущих российских вузах.