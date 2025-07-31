В описании к товару говорится, что благодаря своему превосходному состоянию, очки "представляют собой настоящий музейный экспонат для частных коллекций высочайшего уровня"

ЛОНДОН, 31 июля. /ТАСС/. Очки бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля выставлены на продажу за £59,9 тыс., говорится на сайте аукциона Paul Fraser Collectibles.

По его информации, пара очков была изготовлена для Черчилля в 1954 году компанией CW Dixey&Son, он часто пользовался ими во время своего второго срока на посту премьер-министра. В описании к товару говорится, что благодаря своему превосходному состоянию, очки "представляют собой настоящий музейный экспонат для частных коллекций высочайшего уровня".

Уинстон Черчилль занимал пост премьер-министра Великобритании дважды, с 1940 по 1945 и с 1951 по 1955 годы. Политик являлся одним из инициаторов создания антигитлеровской коалиции Великобритании, США и СССР.