Устанавливаются особенности принудительного исполнения постановления налогового органа о взыскании задолженности налогоплательщика в бюджетную систему РФ за счет имущества

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий внесудебный порядок взыскания с физических лиц, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (ИП), задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов при сохранении судебного контроля за взысканием такой задолженности при отсутствии спора с налоговыми органами.

Документ, инициированный правительством РФ, вносит поправки в Налоговый кодекс РФ и в закон "Об исполнительном производстве".

До вступления закона в силу внесудебный порядок взыскания задолженности мог применяться в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей.

Закон предусматривает внесудебный порядок взыскания с физических лиц, не являющихся ИП, задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов в размере, не превышающем отрицательное сальдо единого налогового счета, в случае отсутствия спора, а при его наличии предусматривается обращение к судебному порядку взыскания.

В частности, принятие решения о взыскании задолженности и его направление физлицу будет осуществляться в течение 6 месяцев с даты истечения срока исполнения требования об уплате задолженности. Решение о взыскании задолженности будет направляться физическому лицу через личный кабинет налогоплательщика или через личный кабинет на портале "Госуслуги". В случае невозможности передачи информации таким способом решение будет направляться по почте заказным письмом. Оспорить сумму задолженности можно будет путем подачи заявления о перерасчете или жалобы до момента взыскания.

Взыскание задолженности будет производиться последовательно в отношении: денежных средств на счетах в банке и электронных денежных средств, драгоценных металлов на счетах (во вкладах) в банке, цифровых рублей; наличных денежных средств; имущества, переданного по договору во владение, в пользование или распоряжение другим лицам без перехода к ним права собственности на это имущество, если для обеспечения исполнения обязанности по уплате налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов такой договор расторгнут или признан недействительным в установленном порядке; другого имущества, за исключением предназначенного для повседневного личного пользования гражданином или членами его семьи, определяемого в соответствии с законодательством РФ.

Издержки государства на судебные процессы снизятся

Устанавливаются особенности принудительного исполнения постановления налогового органа о взыскании задолженности налогоплательщика (налогового агента) в бюджетную систему РФ за счет имущества. В частности, принудительное исполнение такого постановления будет осуществляться в размере отрицательного сальдо единого налогового счета такого налогоплательщика с учетом взыскания расходов по совершению исполнительных действий и исполнительского сбора, наложенного судебным приставом.

Закон вступит в силу с 1 ноября 2025 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.