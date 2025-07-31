На улице Красноармейской будет проведена замена асфальта и всей инфраструктуры

ПЯТИГОРСК, 31 июля. /ТАСС/. Порядка 400 млн рублей направят на реконструкцию улицы Красноармейской города Георгиевска. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" рассказал глава Георгиевского муниципального округа Андрей Зайцев.

"Большой проект по реконструкции улицы Красноармейской, там очень обветшали сети водоканала и ливневой канализации, она постоянно находится в разрытом состоянии и проехать невозможно. Мы получили проектно-сметную документацию на реконструкцию этой улицы от въезда в город до улицы Ермолова, и есть уже положительное заключение, сумма там 400 млн рублей, сейчас с министром дорожного хозяйства и губернатором края будем согласовывать, в каком году проведем ремонт и из какого источника будет финансирование", - сообщил Зайцев.

Он отметил, что на улице Красноармейской будет проведена замена асфальта и всей инфраструктуры. "Там не только нужно поменять асфальт, но и всю коммунальную инфраструктуру, заложенную под дорогу", - добавил спикер.

Также Зайцев рассказал, что на строительство железнодорожного переезда на улице Чугурина направят более 80 млн рублей. "Получили на прошлой неделе положительную экспертизу по строительству этого переезда [на улице Чугурина], там более 80 млн рублей вышло по проекту, и мы сейчас в поисках источника финансирования, потому что местным бюджетом это не вытянем", - отметил спикер.

Кроме того, по словам Зайцева, порядка 55 млн рублей направят на благоустройство старого парка Георгиевска. Начать его планируют в 2026 году. "Жители проголосовали за благоустройство в старом парке в центре города, и сейчас уже закончили проектно-сметную документацию, она вышла на порядка 54 млн рублей, будем реализовывать в следующем году", - сказал он.

Как уточнили в пресс-службе Георгиевского муниципального округа, в парке планируется установка малых архитектурных форм, скамеек с урнами, детской площадки, монтаж сцены и светового фонтана.