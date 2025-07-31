Финалисты проекта "Большая перемена" проедут 9 тыс. км на поезде

Они получили в подарок поездку из Москвы до Владивостока

ГУРЗУФ /Республика Крым/, 31 июля. /ТАСС/. Победители всероссийского конкурса "Большая перемена" получили в подарок поездку на поезде из Москвы до Владивостока, они преодолеют путь в 9 тыс. км. Об этом рассказал заместитель генерального директора "РЖД" Сергей Саратов во время встречи с финалистами конкурса "Большая перемена" среди учеников пятых-седьмых классов в Международном детском центре "Артек".

"Мы (РЖД - прим. ТАСС) как главный партнер "Большой перемены" хотим сделать очередной подарок. Это уже определенная традиция. В очередной раз мы дарим путешествие мечты на поезде для победителей проекта. Это уникальная возможность для ребят посмотреть нашу необъятную, разнообразную, любимую страну. Более 9 тысяч километров от Москвы до Владивостока, и из Владивостока до Москвы", - сказал Саратов.

Он отметил, что ребята смогут увидеть озеро Байкал, космодром и многое другое. Для победителей организуют экскурсию по разным российским городам и населенным пунктам, а также покажут им достопримечательности Дальнего Востока. Как подчеркнул Саратов, по маршруту Москва-Владивосток-Москва за несколько последних лет проехались около 500 финалистов "Большой перемены".