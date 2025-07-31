Они составят от 20 до 30 тыс. рублей и от 50 до 100 тыс. рублей для граждан и должностных лиц соответственно

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов для граждан и должностных лиц за разглашение в СМИ информации, составляющую государственную тайну.

Изменения внесены в статью 13.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях (злоупотребление свободой массовой информации). В прежней редакции штрафы за использование СМИ для разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, были предусмотрены только для юрлиц. Они составляют от 400 тыс. рублей до 1 млн рублей.

Теперь штрафы устанавливаются также для граждан и должностных лиц. Они составят от 20 до 30 тыс. рублей и от 50 до 100 тыс. рублей соответственно. При этом уточняется, что административное наказание за такое правонарушение последует в том случае, если действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

Также изменения вносятся в статью 2.5 КоАП (административная ответственность военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, и лиц, имеющих специальные звания). Согласно действовавшей ранее редакции статьи, за совершение на объектах контроля административных правонарушений в области охраны окружающей среды, природопользования и обращения с животными военнослужащие несут административную ответственность на общих основаниях. В то же время военные несут дисциплинарную ответственность за совершение административных правонарушений, относящихся к предмету других видов государственного контроля: ветеринарного, пожарного, метрологического, строительного.

Для обеспечения единообразия подходов законом устанавливается дисциплинарная ответственность для военнослужащих за правонарушения в области охраны окружающей среды, природопользования и обращения с животными в том случае, если правонарушение совершено на объектах, где такие лица проходят военную службу или военные сборы.