Жога: главы всех регионов УрФО активно поддерживают выбравших служение родине

Полпред президента РФ в округе назвал эту поддержку одной из самых главных

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 31 июля. /ТАСС/. Главы и правительства всех регионов Уральского федерального округа заинтересованы и активно участвуют в поддержке сотрудников правоохранительных ведомств и других граждан, которые выбрали служение родине. Такое мнение выразил полномочный представитель президента РФ в округе Артем Жога на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

"Региональные власти, которые заинтересованы в поддержке тех или иных ведомств, которые стоят на страже, на служении городского порядка, регионального порядка, довольно активно в этом участвуют и помогают. По Уральскому федеральному округу, хочу сказать, каждый губернатор, каждое правительство заинтересованы в поддержке госслужащих, служения, создают разные программы - поддержки молодых семей, ипотек и так далее и тому подобное. <…> Эта поддержка одна из самых главных, которая - параллельно с федеральными программами - обеспечивает достойную работу и служение нашим гражданам, которые отдали себя на служение Отчизне", - сказал он.

Жога пояснил, что, несмотря на то что эти люди выбрали свою службу не ради зарплат, все же им необходимо содержать семьи. Он отметил, что к этому вопросу можно привлекать и внебюджетные средства.