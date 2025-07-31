По словам чиновника, более 300 тыс. людей в прифронтовом регионе находятся под реальной угрозой потерять доступ к воде

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Власти Украины игнорируют проблему скорого отключения водоснабжения в Днепропетровской области, которая затронет более 300 тыс. человек. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко.

"Уже в ближайшее время жители Днепропетровской области могут остаться без водоснабжения, а государство молчит. Более 300 тысяч людей в прифронтовом регионе - под реальной угрозой потерять доступ к воде", - написал он в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Депутат рассказал, что решение суда о запрете поставщику "последней надежды" "Укринтерэнерго" отключать подачу электроэнергии предприятию "Днепр-Западный Донбасс", которое обеспечивает водой несколько городов и сел, не исполняется. При этом, по его словам, украинская власть его обращения игнорирует. "Это государственная безответственность в чистом виде", - добавил он.

Он обратился к премьер-министру Украины Юлии Свириденко с просьбой "начать заниматься конкретными проблемами".