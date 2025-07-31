В России за убийства будут лишать приобретенного гражданства

Кроме того, гражданства могут лишить за экстремизм, изнасилования детей и сотрудничество с другими странами против РФ

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Экстремизм, убийство, преступления сексуальной направленности в отношении детей и сотрудничество с другими странами против России стали основаниями для лишения приобретенного гражданства РФ. Закон, предусматривающий такие меры, подписал президент России Владимир Путин.

Перечень преступлений, совершение которых влечет лишение приобретенного гражданства РФ, расширен на 72 состава. В частности, лишение гражданства предусматривается за совершение убийства, насильственные действия сексуального характера, которые были совершены в отношении несовершеннолетних, причинили тяжкий вред здоровью или по неосторожности привели к смерти потерпевшего.

Основанием для лишения гражданства станут и совершение группового изнасилования, изнасилования с особой жестокостью, развратных действий в отношении двух или более лиц, а также полового сношения с ребенком, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста, организация и вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией, изготовление и оборот порноматериалов с изображениями детей, понуждение ребенка к действиям сексуального характера.

В перечень преступлений, влекущих лишение гражданства России, вошли публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганда терроризма, неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ, сотрудничество с иностранным государством против безопасности России.

Приобретенного гражданства будут лишать за оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России, за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, пропаганду или демонстрацию нацистской атрибутики или символики и за оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных государственных органов.