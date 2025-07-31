В управлении МЧС по КБР сообщили, что в райцентре Эльбрусского района из-за стихии нарушено газо-, водо- и электроснабжение

НАЛЬЧИК, 31 июля. /ТАСС/. Пункт временного размещения для жителей Тырныауза (Кабардино-Балкария) вновь создан после схода селевых потоков. В райцентре Эльбрусского района из-за стихии нарушено газо-, водо- и электроснабжение, сообщили в региональном управлении МЧС.

"Осуществлена эвакуация населения из близлежащих домов. Повреждено газоснабжение и водоснабжение части города Тырныауза. На базе третьей средней школы развернут пункт временного размещения. На месте находятся бригады экстренных и аварийных служб", - пояснили в МЧС.

Около 16:30 мск в Тырныаузе сошел селевой поток, который стал уже вторым в райцентре Эльбрусского района за последние 10 дней. В муниципалитете всего несколько дней назад восстановили поврежденные коммуникации и пустили воду горожанам. Также было восстановлено автомобильное движение по вновь построенной объездной дороге. Сейчас движение машин временно приостановлено.

21 июля в Тырныаузе по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу сошел селевой поток, который разрушил мост на федеральной трассе. С тех пор в муниципалитете действует режим ЧС.