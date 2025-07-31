Ем убыло 72 года

ГААГА, 31 июля. /ТАСС/. Нидерландский медиаменеджер, сооснователь газеты "Ведомости", основатель газеты The Moscow Times (деятельность НПО The Moscow Times признана нежелательной на территории России), экс-президент РБК Дерк Сауэр умер на 73-м году жизни. Об этом сообщила нидерландская газета Het Parool, для которой он более 30 лет писал статьи.

По ее информации, Сауэр не смог оправиться от последствий аварии, произошедшей с его парусником в прошлом месяце.

Сауэр родился в Амстердаме в 1952 году. В 1996 году он основал холдинг Independent Media (IM), выпускавший в России один из самых популярных в мире женских журналов и первый в стране глянец - Cosmopolitan. В 1999 году IM в сотрудничестве с The Wall Street Journal основал деловую газету "Ведомости".

В 2005 году Сауэр продал компанию финскому издательству Sanoma Media за 142 млн евро. Однако на этом его сотрудничество с Россией не закончилось. В ноябре 2012 года он был назначен президентом РБК. Он пробыл на этом посту до 2015 года, а затем перешел на должность вице-президента в частный российский инвестиционный фонд "Онэксим".