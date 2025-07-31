Глава государства также ждет предложений насчет механизма привлечения граждан и местного самоуправления к мероприятиям по здоровьесбережению

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Правительство России и Народный фронт должны поработать над увеличением доступности медицинской помощи. К ноябрю президент РФ Владимир Путин ждет доклада о возможности увеличить сроки электронной записи к врачам-специалистам, поручение опубликовано на сайте Кремля.

Кабмин и ОНФ должны представить предложения "по развитию института врачей общей практики в целях повышения доступности первичной медицинской помощи, в том числе в сельской местности", кроме того, рассмотреть "возможность увеличения срока электронной записи к специалистам до одного месяца и более".

Глава государства также ждет предложений насчет механизма привлечения граждан и местного самоуправления к мероприятиям "по здоровьесбережению, профилактике заболеваний, диспансеризации населения и благоустройству дворовых территорий, а также в семейных инициативах".