По информации портала Focus-online, в 2024 году россиянам было выдано 27,3 тыс. шенгенских виз, что примерно на 31% больше, чем в 2023 году

БЕРЛИН, 31 июля. /ТАСС/. Количество выданных Германией шенгенских виз россиянам значительно выросло, пишет портал Focus-online со ссылкой на данные МИД ФРГ. За первое полугодие 2025 года ФРГ выдала гражданам России 17,6 тыс. шенгенских виз.

По информации портала, в 2024 году россиянам было выдано 27,3 тыс. шенгенских виз, что примерно на 31% больше, чем в 2023 году (20,8 тыс.) Примерно к середине текущего года (к июлю), как отмечает портал, гражданам РФ было выдано 17,6 тыс. виз. Если эта тенденция сохранится, к концу года их число вновь значительно возрастет, и вероятно, достигнет или превысит уровень 2022 года, говорится в материале издания.

В 2022 году россиянам было выдано 42,1 тыс. виз, в 2021 году - 26 тыс., подчеркивает Focus-online.

В то время как количество туристических виз растет, число виз других типов резко сократилось. Например, снизилось число виз для воссоединения семей: в 2022 году было выдано около 9 тыс. виз, однако с начала года их число сократилось до чуть более 1,3 тыс. Количество рабочих виз также уменьшилось: с 8 тыс. виз в 2022 году до чуть более 1,1 тыс. в нынешнем году.

Заметно сокращение в выдаче учебных виз. В 2021 году около 3 тыс. россиян приехали в Германию для получения образования, к 2025 году их число сократилось до чуть менее 600. Еврейская иммиграция и прием репатриантов из числа этнических немцев также значительно сократились, резюмирует портал.