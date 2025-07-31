Образовательный медиафорум открылся в Доме молодежи в Нальчике

НАЛЬЧИК, 31 июля. /ТАСС/. Молодежный медиафорум "Единый Кавказ" собрал в столице Кабардино-Балкарии (КБР) молодых блогеров и журналистов из всех регионов Северного Кавказа, а также Абхазии и Южной Осетии, передает корреспондент ТАСС. В течение нескольких дней они изучат особенности работы в медиасфере.

Образовательный медиафорум "Единый Кавказ" открылся в Доме молодежи в Нальчике. Для участия в нем съехались около 40 представителей молодежных медиа, блогеров и журналистов из регионов Северного Кавказа, а также Абхазии и Южной Осетии. Целью встречи организаторы назвали обсуждение молодежной информационной повестки в соцсетях и формирование профессионального сообщества блогеров.

"Очень много моментов сейчас связано с тем, чтобы расшатать ситуацию, особенно на российском Кавказе, когда пытаются подействовать на умы нашей молодежи. И сегодня мы видим, как расправляет крылья наша система воспитания и государственная молодежная политика. Очень важно, чтобы о тех возможностях, которые создаются в сфере, знали молодые люди. Это, соответственно, надо каким-то образом доводить до молодых людей. Надо уметь это делать, надо обладать инструментами", - рассказал на открытии медиафорума министр по делам молодежи КБР Азамат Люев.

Одним из спикеров форума стал руководитель Регионального информационного центра "ТАСС Кавказ" Низами Гаджибалаев. Он рассказал об истории старейшего информагентства России и о работе ТАСС сегодня.

В программе форума - образовательные лекции, мастер-классы, креативные стратегические сессии и практические занятия. Кроме того, участники познакомятся с работой регионального информцентра "ТАСС Кавказ" в Пятигорске, где пройдет мастер-класс по студийной работе. А в Центре знаний "Машук" состоятся экскурсия и встреча с управлением коммуникаций. Форум продлится до 3 августа.