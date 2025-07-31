Пресс-служба регионального Минприроды сообщила, что он будет действовать до 05:00 мск 1 августа

ОМСК, 31 июля. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности, при котором промышленные предприятия обязаны снизить выбросы, объявлен третью ночь подряд в Омской области, где с начала недели зафиксировано несколько случаев загрязнения атмосферы. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минприроды.

"По информации ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС", с 19:00 (16:00 мск) 31 июля до 08:00 (05:00 мск) 1 августа на территории города Омска и Омской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, объявляется период НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении.

При этом режиме предприятия обязаны сократить выбросы в атмосферу: промышленные - минимум на 15-20%, тепло- и электрогенерирующие - на 5-10%. При этом в Омске и пригороде с 27 июля ежедневно фиксируют загрязнение атмосферы. 27 июля было зарегистрировано превышение предельно допустимой концентрации аммиака, 28 и 29 июля - сероводорода, 30 июля - сероводорода и фенола.

По данным общественной организации "Зеленый патруль", Омская область по итогам весны 2025 года заняла в национальном экологическом рейтинге 78-е из 83 мест и входит в десятку отстающих регионов. Жители Омска регулярно жалуются на загрязнение атмосферы.