В Дагестане наградили спасших туристов из Чечни

Девушки тонули в Каспийском море

МАХАЧКАЛА, 31 июля. /ТАСС/. Глава города Дагестанские Огни Замир Гаджимурадов наградил двух жителей республики за спасение туристов из Чечни в Каспийском море. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Замир Гаджимурадов вручил благодарственные письма Шамхалову Шамхалу и Баркаеву Шамилю за проявленную смелость при спасении утопающих, неравнодушие к чужой беде и активную гражданскую позицию. <…> На городском пляже Дагестанских Огней двое братьев, выходцы из села Новый Уркарах, Шамиль Баркаев и Шамхал Шамхалов, проявили исключительное мужество. Заметив, что тонут девушки из соседней Чечни, они, не раздумывая и рискуя жизнью в неспокойном море, бросились на помощь. К ним присоединились Кодзев Сулейман и Батыров Имран из Кабардино-Балкарии, и совместными усилиями удалось спасти троих тонущих девушек", - говорится в сообщении.

По словам Гаджимурадова, подобные подвиги являются ярким примером мужества и готовности прийти на помощь в трудную минуту.