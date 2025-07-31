Современная техника позволяет быстро и качественно делать снимки костей и суставов, внутренних органов, легких

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Коломенская и Люберецкая больницы в Московской области получили новые цифровые рентгеновские аппараты по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь". Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Мы продолжаем оснащение подмосковных стационаров и больниц современным тяжелым оборудованием. С начала года запустили уже 47 цифровых рентген-аппаратов на сумму свыше 1,1 млрд рублей. Будем продолжать эту работу для повышения доступности и качества диагностики заболеваний", - привели в пресс-службе слова заместителя председателя правительства - министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.

Так, два новых рентген-кабинета открыли в поликлиниках № 6 и № 10 Люберецкой больницы. Они поступили на смену выработавшему свой ресурс оборудованию. Современная техника позволяет быстро и качественно делать снимки костей и суставов, внутренних органов, легких, что важно для точной диагностики заболеваний, отметили в пресс-службе. Ежедневно на каждом аппарате можно будет проводить более 20 исследований.

"Для установки новых аппаратов в кабинетах был выполнен ремонт, так как, согласно современным нормативам, к помещениям предъявляются более жесткие требования по рентген-защите, энергетическим мощностям, вентиляции. Наш медицинский персонал уже прошел необходимый инструктаж для работы на новом оборудовании, и сегодня врачи и лаборанты провели первые исследования", - сообщила заведующая отделением лучевой диагностики Люберецкой областной больницы Ксения Меньчикова.

В Коломенской больнице установили три новых цифровых рентгеновских аппарата. Первый заработал в стационарном отделении, другие два - в корпусах, где в настоящий момент продолжается капитальный ремонт. На них начнут проводить исследования после завершения работ. Ранее еще два цифровых рентген-аппарата запустили в работу в поликлиниках Коломны.

"Рентген-диагностика проводится бесплатно, по полису ОМС. На нее направит лечащий врач при наличии медицинских показаний. Оборудование закуплено благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева", - подчеркнули в пресс-службе.