Время ожидания в очереди составляет около двух часов.

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июля. /ТАСС/. Около 521 машины ожидают проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту со стороны Керчи и Тамани по состоянию на 21:00 мск. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

По состоянию на 17:00 мск в четверг на подходах к Крымскому мосту находились более 1,2 тыс. машин.

"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 521 транспортное средство", - говорится в сообщении.

Уточняется, что время ожидания в очереди составляет около двух часов.