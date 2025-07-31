Теперь угодья необходимо охранять на национальном уровне, заявили опрошенные ТАСС эксперты

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Россия покинула Рамсарскую конвенцию о водно-болотных угодьях из-за сложившейся политической ситуации и использования конвенции не по назначению. Теперь угодья необходимо охранять на национальном уровне, считают опрошенные ТАСС эксперты.

"В современных геополитических условиях российская сторона пришла к справедливому выводу, что Рамсарская конвенция вышла далеко за рамки своих изначальных научных и природоохранных задач, и ее использование становится фактически невозможным ввиду высокой политизированности. Встречи стали использовать для политических заявлений, которые никакого отношения не имеют к водно-болотным угодьям. Уже длительное время принимаются резолюции, которые не относятся к экосистемам, конвенция используется не по назначению. Но, несмотря на денонсацию соглашения, задачи по сохранению водно-болотных угодий Россия продолжит выполнять, используя национальное законодательство", - заявил заместитель директора единого научного центра Минприроды России ВНИИ "Экология", статс-секретарь национального комитета десятилетия ООН по восстановлению экосистем Вадим Петров.

По его словам, нет риска потери водно-болотных угодий в России. Сегодня в перечень Рамсарской конвенции входит 50 российских водно-болотных угодий, большая часть из которых имеет самый высокий охранный статус, так как включены в границы особо охраняемых природных территорий.

"Выход не приведет к пробелу международного природоохранного сотрудничества, мы не отказываемся от обмена опытом между учеными. Мы остаемся на других неполитизированных международных площадках, в других конвенциях, в частности о биоразнообразии, развиваем двустороннее сотрудничество по водно-болотным угодьям", - подчеркнул Петров.

Директор национального экологического фонда "Компас" Татьяна Ковалева считает необходимым сосредоточиться на сохранении национальных интересов и принять меры по защите водно-болотных угодий. "Водно-болотные угодья России имеют большое значение для сохранения биоразнообразия и ответственного использования водных ресурсов. Положения конвенции определяли особый статус этих территорий. Из-за сложившейся политической ситуации Россия покидает конвенцию. Теперь нужно придать им статус, который будет их охранять в дальнейшем", - заявила она.

Ранее Совет Федерации денонсировал эту конвенцию, которая была принята в 1971 году в иранском городе Рамсар и ратифицирована СССР в 1975 году. На основе конвенции была сформирована международная площадка для ведения реестра водно-болотных угодий и обсуждения представителями научного сообщества наилучших способов их использования. В пояснительных материалах верхней палаты парламента отмечалось, что в последнее время эта площадка подверглась излишней политизации, в связи с чем дальнейшее участие России в работе конвенции будет иметь исключительно отрицательные последствия.