По данным портала, в анамнезе спортсмена была указана фибрилляция предсердий - заболевание сердца, характеризующееся нерегулярным сердечным ритмом

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Острый инфаркт миокарда стал причиной смерти американского рестлера Халка Хогана. Об этом сообщил портал Page Six.

По его данным, в анамнезе спортсмена была указана фибрилляция предсердий - заболевание сердца, характеризующееся нерегулярным сердечным ритмом. Уточняется, что Халк Хоган также страдал лейкемией, о чем он не сообщал публично.

Рано утром 24 июля бригада скорой помощи прибыла в дом Хогана в городе Клируотер (штат Флорида) и отвезла его в ближайшую больницу, где и была констатирована смерть. Ему был 71 год.