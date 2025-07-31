Как рассказал разработчик Семен Веретенников, он будет работать везде, где есть электричество и хотя бы слабая связь

ГУРЗУФ /Республика Крым/, 31 июля. /ТАСС/. Школьник из Белгородской области Семен Веретенников придумал систему контроля над "умной" пасекой, которая бы передавала данные владельцу и управлялась через чат-бот. О ней рассказал ТАСС сам разработчик, уточнив, что он создал экспериментальные ульи для дедушки, но она позволит и другим пасечникам не ездить слишком часто в районы, находящиеся в зоне обстрелов.

"Мы живем в Белгородской области. У моего дедушки есть пасека, но он жаловался, что ему стало тяжело ездить туда так часто. И мне пришла идея сделать такую систему, сейчас готова бета-версия. В целом, такой улей может подойти и для прифронтовых районов: он будет работать везде, где есть электричество и хотя бы слабая связь", - рассказал школьник.

Он отметил, что, хотя пасека его деда находится вне зоны постоянных обстрелов, решение может быть очень полезно для владельцев подобных хозяйств, которые расположены в более опасных районах. Тем более что многие увлекающиеся содержанием пчел жители Белгородской области - это пожилые люди.

По словам разработчика, основные системы собраны из конструктора, подобного тому, который используется для изучения робототехники и позволяет даже детям создавать простые узлы управления. А специально разработанный чат-бот в мессенджере позволяет в режиме реального времени отслеживать различные параметры внутри улья (что важно для выживания и процветания пчел), а также дистанционно управлять системами, интегрированными в него.

В четверг Веретенников рассказал о своем проекте заместителю председателя правительства Российской Федерации Дмитрию Чернышенко, с которым встретился в числе финалистов всероссийского конкурса "Большая перемена" среди школьников 5-7 классов. Вице-премьер высоко оценил идею, пообещав рекомендовать школьника для сотрудничества с отечественной платформой "Берлога", специализирующейся на обучении по IT-направлениям.

"Это очень крутой проект, он имеет практическое применение", - отметил Чернышенко.

О "Большой перемене"

Всероссийский конкурс "Большая перемена" - флагманский проект "Движения первых". С 2020 года он помогает школьникам и учащимся российских и зарубежных колледжей раскрывать свои таланты, получать поддержку наставников, находить друзей и единомышленников. Конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Минпросвещения России и Минобрнауки России. С 2025 года "Большая перемена" стала частью национального проекта "Молодежь и дети".

С 27 июля в Международном детском центре "Артек" проходит финал конкурса по двумя категориям: среди школьников 5-х -7-х классов и старшеклассников из-за рубежа. В заключительном этапе принимают участие 700 российских учеников из 67 регионов России, из них победителями признаны 300 человек, которые отправятся на поезде в путешествие от Москвы до Владивостока и обратно. И более 200 школьников из порядка 30 стран, лучшие из которых получают возможность пройти обучение на бюджетной основе в ведущих российских вузах.