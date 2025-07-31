Legionella "обитает в естественных водоемах и почве, но опасность, как правило, представляет, если попадает в искусственные водные системы", сообщил советник директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Бактерия Legionella, являющаяся возбудителем легионеллеза, представляет опасность при попадании в искуственные водопроводные системы. Также микроорганизмы способны размножаться в кондиционерах и джакузи, сообщил ТАСС советник директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

Ранее департамент здравоохранения Нью-Йорка сообщил, что число заболевших легионеллезом в Нью-Йорке достигло 22 человек, один из пациентов умер.

"Легионеллез - это опасное инфекционное заболевание, возбудителем которого является бактерия Legionella. Она обитает в естественных водоемах и почве, но опасность, как правило, представляет, если попадает в искусственные водные системы. Грязь и теплая вода - излюбленное место обитания этой бактерии, поэтому она активно начинает размножаться в кондиционерах или джакузи, которые плохо чистят, в водопроводных системах", - сказал он.

Малеев уточнил, что болезнь не передается от человека к человеку, инфекцией можно заразиться при вдыхании водно-дисперсной взвеси из системы горячего водоснабжения, бассейнов, аквапарков и при несвоевременной замене загрязненных фильтров кондиционеров.

Для диагностики легионеллеза применяются ПЦР-тесты, которые имеются в Роспотребнадзоре. При этом вакцины от нее не существует. "В целях недопущения рисков заболевания легионеллезом специалистами Центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора ведется тщательный мониторинг качества воды в системе холодного и горячего водоснабжения. Кроме того, исследуется вода из бассейнов и источников питьевого водоснабжения, в том числе на наличие Legionella pneumophila", - заключил он.

Легионеллез - это форма пневмонии, вызываемая бактериями из рода Legionella, которые размножаются в теплой воде. Легионеллез развивается в водопроводных системах и установках, создающих благоприятные условия для роста бактерий, - в градирнях, джакузи, гидромассажных ваннах, увлажнителях воздуха, бойлерах и испарительных конденсаторах в крупных системах кондиционирования воздуха. Заразиться можно, например, при вдыхании водяного пара, при этом передача от человека к человеку невозможна.