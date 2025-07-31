Помимо МВД и полиции хакеры вмешались в работу интернет-ресурсов Высшего контрольного управления и Службы безопасности и информации

ПРАГА, 31 июля. /ТАСС/. Неизвестные хакеры совершили кибератаку на веб-страницы ряда чешских министерств и ведомств, включая МВД и полицию республики. Об этом сообщило Чешское радио.

"Могу подтвердить, что DDoS-атака из-за рубежа была причиной сбоя и временной недоступности [сайтов]. В настоящее время работа полностью восстановлена. Мы выясняем, кто стоит за этой атакой", - прокомментировал инцидент представитель полиции Йозеф Боцан.

Помимо МВД и полиции кибератаке подверглись интернет-ресурсы Высшего контрольного управления и Службы безопасности и информации.

Хотя чешские спецслужбы не уточнили, кто стоит за кибератаками, Чешское радио отмечает, что хакерская группировка Server Killers 30 июля опубликовала предупреждение об атаке на Чехию.

10 июля хакеры уже атаковали портал министерства внутренних дел республики. 8 апреля хакеры взломали страницу премьер-министра Чехии Петра Фиалы в Х и разместили на ней ложную информацию.