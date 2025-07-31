Фестиваль фермерской продукции объединит 75 региональных производителей

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Сырный фестиваль фермерской продукции открывается в муниципальном округе Истра, он продлится три дня. Фестиваль объединит фермеров из различных регионов, в том числе 75 подмосковных производителей, и станет площадкой для продвижения локальной продукции, сообщили в пресс-службе Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"Гастрономический Сырный фестиваль фермерской продукции состоится с 1 по 3 августа в деревне Дубровское муниципального округа Истра и объединит 75 региональных производителей. В числе участников фестиваля - известные фермерские хозяйства Подмосковья", - говорится в сообщении.

Фермеры смогут не только представить продукцию, но и получить консультации по вопросам государственной поддержки - 1 и 2 августа на мероприятии будут работать специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Аграрии смогут обратиться по вопросам работы фермерских хозяйств в регионе: действующих нормативных правил, мерах поддержки и получения земельных участков на льготных условиях.

Как отмечается на сайте фестиваля, все три дня с 09:00 до 21:00 будут курсировать бесплатные шатлы от железнодорожных станций Истра и Новоиерусалимская, а также от автобусной остановки "Кострово". Также к гастрофестивалю можно добраться на автомобиле, свернув на 60 км Новорижского шоссе к сыроварне Олега Сироты. В предыдущие годы в программе мероприятия были отмечены выступления артистов, шествие фермеров, мини-фестиваль плова, выставка сельхозтехники, а также дискуссии экспертов.

Как отметили в ведомстве, всего в Подмосковье действуют более 50 промышленных предприятий и столько же фермерских хозяйств, а также успешно функционирует агропарк "Сырная долина", ориентированный на развитие сыроварения. За прошлый год на территории региона было произведено 173,6 тыс. тонн сыра, и в 2025 году планируется увеличить этот показатель на 3,3 тыс. тонн.

"С 2021 года регион занимает лидерские позиции в сфере общероссийского производства сыра. Такие показатели достигаются благодаря всеобъемлющей поддержке фермеров как с помощью государственных мер и субсидий, так и через мероприятия, где жители Подмосковья могут непосредственно ознакомиться с их продукцией", - добавили в министерстве.