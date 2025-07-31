Он состоится в саду "Эрмитаж"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Фестиваль тайской культуры открывается в саду "Эрмитаж", он продлится три дня, сообщил ТАСС руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин.

"Тайский фестиваль состоится в Москве 1-3 августа. Традиционно - в саду "Эрмитаж", - сказал Черемин.

По его словам, столичное правительство оказывает полную поддержку в проведении яркого национального праздника. "В программе - [традиционные] танцы, выступления музыкальных групп из России и Таиланда и представления театра масок "Кхон", - уточняется на сайте мэра и правительства Москвы.

Согласно анонсу, размещенному в сети, в рамках фестиваля выступят современные музыкальные коллективы (Rocket Man, Thai Fusion Music), запланированы совместные номера с российскими артистами. Кроме того, будут проведены мастер-классы по приготовлению том-яма, пад-тая и кхао сой; будут организованы фотозона, рынок с тайскими сувенирами, фудкорт с экзотическими фруктами и уличной едой; состоятся уроки муайтай от Федерации тайского бокса России, сеансы традиционного массажа, мастер-классы по рукоделию. В программе запланированы показы коллекций от университетов Сринакхаринвирот и Сураттхани Раджабхат, парад барабанщиков и выставки народных промыслов.

Вход на фестиваль свободный. Мероприятия запланированы с 12:00 до 21:00.

Фестиваль тайской культуры проводится в Москве более 10 лет. В 2024 году его посетили более 50 тыс. человек.