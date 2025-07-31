На эти цели будет привлечено почти 7 млрд федеральных средств

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Власти Мордовии рассчитывают до 2028 года направить почти 7 млрд рублей на капитальный ремонт 75 зданий образовательных учреждений. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

"Важнейшее направление - образовательная инфраструктура. При поддержке Министерства просвещения России Мордовия активно участвует в программах нацпроектов "Семья" и "Молодежь и дети" - с 2025 по 2027 годы будет капитально отремонтировано 75 зданий республиканских образовательных учреждений. На эти цели будет привлечено почти 7 млрд федеральных средств", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в этом году капремонт проходит на 14 объектах: это 10 школ, два детских сада и два учреждения профессионального образования. Кроме того, в этом году по нацпроекту "Молодежь и дети" в Саранске начали строительство многопрофильной средней общеобразовательной школы № 9 на 510 мест.