Строительство осуществляется в рамках программы «Доступное арендное жилье»

ВЛАДИВОСТОК, 1 августа. /ТАСС/. Общее количество квартир для предоставления арендного жилья по стартовавшей в 2025 году программе "Доступное арендное жилье" в Сахалинской области, почти достигает 1,5 тыс. Строительство ведется в Дольнинске, Корсакова и Южно-Сахалинске, сообщил ТАСС министр строительства Сахалинской области Николай Давыдов.

"В настоящее время в Южно-Сахалинске с целью предоставления арендного жилья готовятся к сдаче 1 152 квартир в жилом комплексе "Уюн". Также продолжается строительство домов в Долинске на 80 квартир, в Корсакове на 144 квартиры и жилом комплексе "Горизонт" на 100 квартир", - рассказал министр.

По его словам, это жилье предназначено для различных категорий граждан, включая участников СВО, граждан прибывших в Сахалинскую область из других субъектов РФ, в том числе в рамках реализации региональной программы повышения мобильности трудовых ресурсов и граждан в возрасте до 35 лет. Кроме того, жилье будет доступно для работников, занятых у индивидуальных предпринимателей и в организациях любой организационно-правовой формы, а также для служащих и сотрудников органов государственной власти Сахалинской области и местного самоуправления.

Программа "Доступное арендное жилье в ДФО" запущена по инициативе президента России и реализуется ДОМ.РФ в сотрудничестве с Минвостокразвития, Минфином, Минстроем России, регионами и застройщиками. Правительство России выделило на эти цели 87 млрд рублей. Ежемесячная ставка аренды за счет господдержки составляет около четверти от среднерыночного уровня.