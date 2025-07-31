Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева отметила, что во многих учреждениях ФСИН, особенно женских, условия для физической активности практически отсутствуют

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Проведение "Олимпийских игр" среди осужденных в разных регионах может стать импульсом для развития спортивной инфраструктуры в российских колониях и позволит заключенным регулярно заниматься физической активностью, которая сегодня во многих учреждениях практически недоступна. Такое мнение выразила ТАСС член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

В конце мая в ИК-10 УФСИН по Тверской области прошли третьи "Олимпийские игры" среди осужденных. В соревнованиях участвовали команды из шести колоний региона, а программа включала десять дисциплин - от бега и армрестлинга до подтягиваний, шахмат и перетягивания каната. Сами соревнования в регионе проходят с 2023 года. Меркачева в беседе с ТАСС поддержала проведение таких соревнований.

"Олимпийские игры" в колонии - это потрясающая идея. Главное, чего, на мой взгляд, недостает осужденным - это занятия спортом. Даже там, где у людей есть свободное время, спорт часто отсутствует. Если такие игры проходят пока лишь в одном регионе, это хороший старт. Главное - чтобы инициативу подхватили другие субъекты", - сказала она.

Правозащитница также подчеркнула, что проведение подобных Игр может способствовать развитию спортивной инфраструктуры в колониях. "Если проходят "Олимпийские игры", значит, площадки нужно приводить в порядок. Появляется шанс на создание крытых спортзалов и условий для регулярных занятий. Если эту инициативу подхватят по всей стране - это было бы лучшее, что можно себе представить", - отметила Меркачева.

Отсутствие спортивной программы для колоний

Говоря о текущей ситуации со спортом в российских колониях, она отметила, что во многих учреждениях, особенно женских, условия для физической активности практически отсутствуют. "Когда я посещала женские колонии, ни в одной не увидела спортзалов. Даже уличные площадки либо отсутствуют, либо находятся в запущенном состоянии. Люди только работают, и о спорте речи не идет", - сказала член СПЧ.

Меркачева напомнила, что ранее предлагала ФСИН разработать спортивную программу для пенитенциарных учреждений. В некоторых регионах это дало первые результаты - например, в московском СИЗО "Бутырка" появилось футбольное поле, в других учреждениях начали благоустраивать прогулочные дворики. Однако проект впоследствии был свернут.

Она добавила, что достойные условия для занятий спортом видела лишь в колониях для бывших сотрудников правоохранительных органов. "Там около каждого отряда стояли нормальные тренажеры, и люди действительно занимались. Значит, если захотят - могут. В обычных колониях такого, к сожалению, нет. А за рубежом в тюрьмах спорту уделяют большое внимание - в том числе ради здоровья осужденных".