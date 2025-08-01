В Примгидромете уточнили, что на реках края ожидаются подъемы уровня воды на 0,6-2,0 м, на малых реках южной половины до 3 м, с выходом рек из берегов, подтоплением пониженных территорий, отдельных хозяйственных объектов, участков дорог местного значения

ВЛАДИВОСТОК, 1 августа. /ТАСС/. Приморский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение о сильных дождях и подъеме уровней рек на 4 августа. Количество выпавших осадков может составить от 50 мм за 12 часов.

"В связи с влиянием активных фронтальных разделов ночью и днем 4 августа в Приморском крае и городе Владивостоке ожидаются сильные дожди (15-45 мм за 12 часов и менее), местами очень сильные (50 мм и более за 12 часов и менее) и сильные ливни (30 мм и более за 1 час и менее), грозы. При грозе ветер порывами до 15-20 м/с", - говорится в разделе штормовых предупреждений на сайте Примгидромета.

Уточняется также, что на реках края ожидаются подъемы уровня воды на 0,6-2,0 м, на малых реках южной половины до 3 м, с выходом рек из берегов, подтоплением пониженных территорий, отдельных хозяйственных объектов, участков дорог местного значения.