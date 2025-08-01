Самец водяного оленя был снят фотоловушкой отдела науки "Земли леопарда" на основной вершине острова Фуругельма, который входит в состав Дальневосточного морского заповедника

ВЛАДИВОСТОК, 1 августа. /ТАСС/. Редкий вид животных - водяной олень - впервые обнаружен на самом южном в России заповедном острове Фуругельма в Приморском крае. Как сообщает пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда", управляющая Дальневосточным морским заповедником, сначала фотоловушка зафиксировала зафиксировала самца, а позже удалось снять и самку.

"Ученые "Земли леопарда" зафиксировали редчайшее копытное России - водяного оленя - на острове Фуругельма в Дальневосточном морском заповеднике, самом южном острове страны. Ранее это краснокнижное животное встречалось только в материковой части южного Приморья. Самец водяного оленя был снят фотоловушкой отдела науки "Земли леопарда" на основной вершине острова Фуругельма, который входит в состав Дальневосточного морского заповедника. На уникальном кадре олень проходит мимо камеры. Особь выглядит здоровой", - говорится в сообщении.

Также следы водяного оленя были найдены в бухте Северная, а позднее на ручную камеру была снята самка. По словам специалистов, зверь очевидно добрался до острова вплавь с материка - возможно, спасаясь от хищника. Этот вид много времени проводит у воды, где добывает себе пищу, и хорошо плавает. Специалисты отмечают, что появление водяного оленя на острове Фуругельма безопасно и для местной экосистемы, и для самого зверя.

"Эти копытные питаются травянистой растительностью, которой на острове вдоволь, а колонии птиц не представляют для них никакого пищевого интереса. При этом сам водяной олень такого интереса, в свою очередь, ни у кого не вызовет, поскольку на острове нет хищных млекопитающих, в отличие от материка", - цитирует пресс-служба сотрудника научного отдела ФГБУ "Земля леопарда" Дмитрия Беляева.

Водяной олень - небольшое копытное, впервые зафиксированное на территории России в 2019 году в национальном парке "Земля леопарда". Самцы вида выделяются двумя крупными клыками, из-за чего местные жители часто называют зверя болотной кабаргой. Проникнув на юг Приморья, предположительно из-за изменения климата, с Корейского полуострова и Китая, сейчас водяной олень постепенно расселяется на север.

Дальневосточный морской биосферный заповедник учрежден в 1978 году для сохранения в первозданном виде природной среды залива Петра Великого, самого богатого в России по составу морской и островной флоры и фауны. Его акватория и острова - зона покоя для сотен видов морских организмов, в том числе редких и ценных.