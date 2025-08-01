Причиной стали неблагоприятные погодные условия

ИРКУТСК, 1 августа. /ТАСС/. Больше десяти рейсов задержаны на прилет и вылет в аэропорту Иркутска утром в пятницу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.

Утром 1 августа в Иркутске наблюдается туман.

На прилет задержаны рейсы из Читы, Москвы, Новосибирска, Ташкента, на вылет - в Ташкент, Бодайбо, Ленск, Мирный, Усть-Кут, Бодайбо, Нючакан, Москву, Улан-Удэ, Новосибирск.

В связи с неблагоприятными метеоусловиями в Иркутске в качестве запасного для самолетов работает аэропорт Байкал в Улан-Удэ. Об этом его директор Дмитрий Гармаев сообщил в своих социальных сетях. Он отметил, что аэродром Улан-Удэ также из-за метеоусловий принимает самолеты из Читы.