Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Почти 500 автомобилей находятся в очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 495 транспортных средств. Время ожидания - около двух часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет", - говорится в сообщении по данным на 05:00 мск.

Сегодня первая очередь у Крымского моста появилась со стороны Керчи, в 01:00 мск она включала 55 машин.