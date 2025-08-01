Преступление было совершено во время концерта во Дворце спорта "Юбилейный" 6 октября 1991 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Апелляционная жалоба на заочный приговор в отношении Валерия Шляфмана, признанного виновным в убийстве артиста Игоря Талькова и покушении на убийство представителя певицы Азизы Игоря Малахова в октябре 1991 года, передана судье Санкт-Петербургского городского суда. Это следует из данных картотеки суда.

"Движение дела: передача дела судье 28.07.2025", - указано в карточке.

Петроградский суд Санкт-Петербурга 23 апреля заочно приговорил Шляфмана к 13 годам колонии общего режима, признав виновным в убийстве Талькова и покушении на убийство Малахова, совершенных общеопасным способом (п. "д" ч. 2 ст. 102; ст. 15, п. "д" ч. 2 ст. 102 УК РСФСР). Ранее в прениях сторон прокурор просил о наказании для подсудимого в виде 14 лет колонии строгого режима. Сторона защиты просила Шляфмана оправдать, так как считает его непричастным к преступлениям.

Убийство Талькова произошло во время концерта во Дворце спорта "Юбилейный" 6 октября 1991 года. По версии следствия, Шляфман как концертный директор Талькова испытывал неприязнь к Малахову из-за очередности выступлений артистов и попытался застрелить последнего из револьвера, который перед этим выхватил из его же рук, когда в ходе конфликта охранники Талькова повалили Малахова на пол. В момент выстрела уже поднимавшийся Малахов увернулся, а находившийся рядом и также принимавший участие в потасовке Тальков получил смертельное ранение.

По данным ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, в начале 1992 года Шляфман тайно выехал на Украину, где получил заграничный паспорт, а затем скрылся в Израиле, где сменил фамилию и находится до настоящего времени.

В январе 2022 года Петроградский суд Санкт-Петербурга заочно арестовал Шляфмана. Как позже отмечали в Генпрокуратуре России, по делу были выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого. Следствие приняло исчерпывающие меры к розыску и экстрадиции Шляфмана, но реальная возможность его участия в уголовном процессе отсутствовала. Разбирательство по уголовному делу в суде шло с июля 2024 года. 10 октября правоохранительные органы Израиля по поручению Следственного комитета России провели допрос Шляфмана, в ходе которого ему было предъявлено обвинение.