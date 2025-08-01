На мероприятии присутствовали представители СМИ из десятков стран, включая РФ

КАРАКАС, 1 августа. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообщался с участниками медиасаммита "Голоса нового мира" в Каракасе, передает корреспондент ТАСС.

Глава государства открыл новое здание школы в центре Каракаса, где собрались делегаты саммита - альянса журналистов за коммуникацию с глобальным Югом. На мероприятии присутствовали представители СМИ из десятков стран, включая Россию.

Мадуро тепло приветствовал журналистов, пожал руки и поблагодарил за участие в форуме. Обращаясь к российской делегации, он сказал: "Добро пожаловать, Россия".

Во время визита в школу венесуэльский лидер также сыграл с детьми в баскетбол и забросил мяч в кольцо, вызвав бурные аплодисменты. Жители подходили к нему, передавали записки с просьбами и фотографировались. Президента сопровождала его супруга Силия Флорес.

На форуме "Голоса нового мира" обсуждались вопросы коммуникации в странах глобального Юга, противодействия дезинформации, а также проблемы работы журналистов в странах Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.