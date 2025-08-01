На курортах региона стоимость за квадратный метр в 2024 году доходила до 350 тыс. рублей, в 2025 году она доходит до 500 тыс. рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Средняя стоимость квадратного метра жилья в курортных зонах Республики Крым на первичном рынке увеличилась на 43% в 2025 году по сравнению с прошлым годом на фоне роста туристического потока и спроса на аренду. Об этом ТАСС сообщила руководитель отдела сопровождения сделок ООО "СЗ "Саки" Анастасия Журавлева.

"В курортных городах региона стоимость за квадратный метр в 2024 году доходила до 350 тыс. рублей. В 2025 году она доходит до 500 тыс. рублей. Наблюдается активный рост туристического потока на полуостров, как следствие, растет спрос на аренду недвижимости. Увеличивается инвестиционная привлекательность региона - ограниченность предложения новых объектов на фоне высокого спроса поддерживает рост цен", - пояснила она.

В остальных районах республики рост оказался менее выраженным: если в марте 2024 года средняя стоимость квадратного метра составляла 210 тыс. рублей, то в 2025 году - 250 тыс. рублей. Таким образом, рост составил около 19%, отметил эксперт.

"Стоимость недвижимости будет и дальше расти в связи с дефицитом качественных площадей в регионе", - добавила Журавлева.