В Подмосковье температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 24 - 29 градусов

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами дождь, гроза и температура до плюс 28 градусов прогнозируются в Москве в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 26-28 градусов тепла. В ночь на субботу температура может опуститься до плюс 16 градусов.

Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 24 - 29 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 13 градусов.