В Крыму к 2030 году из-за роста турпотока ожидают рост ввода жилья на 20%

Как сообщила руководитель отдела сопровождения сделок ООО "СЗ "Саки" Анастасия Журавлева, к 2030 году планируется достичь показателя ежегодного ввода в 1,5 млн кв. м

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Объем ввода квадратного метра жилья в Республике Крым к 2030 году вырастет на 20% по сравнению с уровнем 2025 года. Рост связан с устойчивым спросом на недвижимость и увеличением турпотока, особенно в курортном кластере полуострова. Об этом ТАСС сообщила руководитель отдела сопровождения сделок ООО "СЗ "Саки" Анастасия Журавлева.

"В 2024 году в Крыму введено 1,2 млн кв. м жилья, в том числе 435 тыс. кв. м - в многоквартирных домах и апартаментах. В 2025 году запланирован ввод 1,25 млн кв. м. А к 2030 году планируется достичь показателя ежегодного ввода в 1,5 млн кв. м", - сказала собеседница агентства.

По словам Журавлевой, предпосылками к увеличению объемов строительства в регионе стали активный рост туристического потока, высокий спрос на курортную недвижимость в регионах с благоприятным климатом для отдыха и постоянного проживания, а также дефицит современных и качественных жилых объектов, что и формирует устойчивую потребность в масштабном строительстве нового жилья.