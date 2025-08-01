Экспозиция разместилась в метрополитене, между станциями "Сибирская" и "Красный проспект", сообщила пресс-служба регионального правительства

НОВОСИБИРСК, 1 августа. /ТАСС/. Выставка "Без срока давности. Нацизм и неонацизм: исторические параллели" открылась в новосибирском метрополитене, между станциями "Сибирская" и "Красный проспект". Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Экспозиция знакомит посетителей с фактами, документами и свидетельствами о геноциде мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны и рассказывает о современном неонацизме, а также проводит параллели между прошлым и настоящим", - говорится в сообщении.

Проект направлен на восстановление исторической справедливости и формирование у граждан критического мышления в отношении идеологии экстремизма и ненависти.

Кроме того, в метро состоялось торжественное открытие тематически оформленного вагона, посвященного патриотической тематике. Теперь жители и гости города смогут познакомиться с проектами, реализуемыми Центром патриотического воспитания региона совместно с Национальным центром истории памяти при президенте РФ. Экспозиция призвана укреплять историческую память, формировать уважительное отношение к подвигу защитников Отечества и противостоять попыткам искажения истории.