Всего построили 410 домов, еще около 500 - в работе, отметил мэр столицы Сергей Собянин

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Более 220 тыс. жителей столицы получили квартиры по программе реновации. Программа стала одним из самых крупных проектов по обновлению жилья, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сотни тысяч москвичей получили новые квартиры: 8 лет программе реновации. За это время она стала одним из самых крупных в мире проектов по обновлению жилья. Построено 410 домов, еще около 500 - в работе. Больше 220 тысяч москвичей уже получили новые квартиры или готовятся к переезду. В городе появилось свыше 1 000 новых детских и спортивных площадок", - говорится в сообщении.

По словам мэра, программа занимается не только постройкой домов, но и благоустраивает дворы и придомовые территории, используя современные технологии. Также Собянин отмечает, что почти 100% материалов, которые используются в строительстве, являются отечественным производством.

"Но самое главное в программе, что люди получают жилье в своем привычном районе. И, как обычно говорят новоселы, - все то же самое, только намного лучше", - подытожил мэр Москвы.