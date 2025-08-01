Это первый объект в регионе, отремонтированный по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", сообщил замначальника отдела эксплуатации автодорог управления дорог республики Владимир Томский

ЯКУТСК, 1 августа. /ТАСС/. Ремонт участка региональной автодороги "Нам" в Якутии, завершение которого ожидалось в 2026 году, проведут досрочно этим летом, сообщил журналистам замначальника отдела эксплуатации автодорог управления дорог республики Владимир Томский.

Дорога связывает Якутск с Намским и Кобяйским районами. Трасса была проложена еще в 1980-е годы.

"Ремонт автомобильной дороги с 34-го по 39-й км начат весной этого года и завершается в этом месяце. Это первый объект в Якутии по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", - сказал Томский. - Этот объект должен был в 2026 году завершиться".

По словам замруководителя департамента дорожной службы регионального Минтранса Николая Аргунова, в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в Якутии должны привести в нормативное состояние: 109 км автодорог регионального значения, 15 км - дорожной сети Якутска и 12,04 км дорог в малых городских агломерациях с населением свыше 20 тыс. человек. "На сегодняшний день все объекты в рамках данного национального проекта законтрактованы, ведутся строительно-монтажные работы", - сказал Аргунов.