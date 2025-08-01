Свидетельства мирных жителей будут зафиксированы для расследования преступлений вооруженных формирований Украины в городе, сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова

ДОНЕЦК, 1 августа. /ТАСС/. Свидетельства мирных жителей Часова Яра будут зафиксированы для расследования преступлений вооруженных формирований Украины (ВФУ) в городе, сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

"Из открытых источников мы знаем о случаях использования ВФУ учебных заведений в качестве укрытий, целенаправленных убийствах мирных жителей и иных зверствах. На данный момент проходит эвакуация мирного населения города, их свидетельские показания станут важным подспорьем в будущих уголовных делах, а также материалах, которые будут направлены в международные правозащитные организации", - сказала Морозова.

Она добавила, что город только освобожден, поэтому профильные службы и ведомства пока не могут в полной мере приступить к сбору фактов и расследованию военных преступлений противника.

"Эвакуированным жителем Часова Яра оказывается вся необходимая медицинская, психологическая, материальная и юридическая помощь. В ближайшее время мои представители посетят жителей города для предоставления правовых консультаций", - сказала Морозова.

31 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении Часова Яра. Бои за город длились больше года. Он был одним из наиболее мощных укрепрайонов ВСУ в Донбассе из-за сложностей ландшафта и особенностей застройки и инфраструктуры.