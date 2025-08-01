Артист отметил, что был шокирован диагнозом, который он получил еще во время тура

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Американский певец Джастин Тимберлейк сообщил, что страдает от болезни Лайма (клещевой боррелиоз). Об этом он написал в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Тимберлейк 30 июля выступил с концертом в Турции, закончив мировой гастрольный тур, продлившийся более года. 1 августа он опубликовал сообщение в Instagram, где подвел черту под туром и поделился информацией из личной жизни. "Среди прочего я борюсь с проблемами со здоровьем. У меня была диагностирована болезнь Лайма, и я говорю это не ради вашего сочувствия, но чтобы пролить свет на то, с чем мне приходилось иметь дело за кулисами. Если вы перенесли эту болезнь или знаете кого-то, кто переболел, то вы понимаете: жизнь с ней может быть крайне изнуряющей, как для ментального, так и для физического состояния", - написал музыкант.

Он отметил, что был шокирован диагнозом, который он получил еще во время тура. По его словам, он ощущал сильное истощение, выступая на сцене, но несмотря на это решил продолжать выступления. За несколько дней до окончания тура в соцсетях распространились видео с концерта Тимберлейка в Румынии, где он почти не пел во время исполнения одной из своих наиболее популярных песен. Посетители концерта жаловались, что выступление артиста разочаровало их.

Болезнь Лайма может развиться у человека после укуса клеща. При своевременной диагностике и лечении она, как правило, не вызывает осложнений, но в определенных случаях может приводит к поражению суставов, нарушениям в нервной и сердечно-сосудистской системах.

Тимберлейк входит в число самых коммерчески успешных музыкальных исполнителей в мире (более 30 млн копий альбомов и свыше 50 млн копий синглов). В 2016 году издание The Hollywood Reporter признало его "одним из величайших артистов в истории шоу-бизнеса". Помимо музыкальной деятельности, Тимберлейк сыграл множество ролей в кино, как главных, так и второго плана. По оценке критиков, его наиболее значительной актерской работой остается образ предпринимателя Шона Паркера в биографической драме Дэвида Финчера "Социальная сеть" (2010).